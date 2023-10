Idle Lumber Inc. é um jogo de simulação de gerenciamento criado por NoPowerup. Neste jogo, você pode construir seu próprio império madeireiro e se tornar um magnata da madeira! Comece aos poucos, administrando uma serraria e contratando alguns trabalhadores. Você pode expandir sua fábrica atualizando suas ferramentas, funcionários e gerentes. Colha árvores de forma sustentável contratando plantadores de árvores, compre mais terras para cultivar florestas. Treine seus lenhadores para se tornarem trabalhadores qualificados para que possam colher toras com ainda mais eficiência. Execute campanhas de marketing para atrair novos clientes, processe pedidos com eficiência para obter o máximo de lucros. Há muitas coisas que você pode fazer na Idle Lumber Inc. para construir o maior império madeireiro. Vá em frente e entre no jogo número um do magnata da madeira!Toque ou clique com o botão esquerdo do mouse em um pedaço de terra, objeto ou trabalhador para interagir com ele.Idle Lumber Inc. Jogue seus outros jogos viciantes no Poki: Idle Digging Tycoon, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ e Traffic Rush!

