Ligue seus motores e prepare-se para Go Kart Go! Ultra! Escolha seu motorista com sabedoria e corra pela Old Station, Central Park, Watermill Mine e muito mais. Jogar Go Kart Go! Ultra! No Poki e colete estrelas para desbloquear novos personagens. Experimente o modo de corrida para dois jogadores e compita contra seus amigos. Ganhe uma rodada de Go Kart Go! Ultra online e ganhe o máximo direito de se gabar! Controles: Jogador 1 Teclas de seta - Dirigir Espaço - Usar item Shift - Salte e deslize Z-Olhe para trás Esc/P - Pausa M - Som mudo Jogador 2 Teclas WASD - Direção P - Usar item Guia - Salte e desvie E-Olhe para trás Esc/P - Pausa M - Som mudo Sobre o criador: A Xform Games está sediada na Holanda e também é a criadora do Rally Point 5.

Site: poki.com

