Burnin' Rubber 5 XS é um jogo de corrida onde você tenta chegar ao primeiro lugar deixando seus oponentes para trás por todos os meios necessários. Acelere e faça-os comer poeira ou use as armas atualizáveis ​​do seu carro para fazê-los comer poeira! Colete os cifrões na pista e depois gaste-os em poderosas opções de personalização e aumente a potência do seu veículo. Você tem o que é preciso para ser o melhor piloto da cidade? Jogue Burnin' Rubber 5 XS e descubra!Drive - WASD ou Arrow Keys Fire - Z Rocket - X Drift - ShiftBurnin' Rubber 5 XS é desenvolvido por XFormGames. Eles são a equipe por trás do incrível jogo de corrida Go Kart Go! Ultra!.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Burnin' Rubber 5 XS. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.