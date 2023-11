Burnin' Rubber Crash n' Burn é um jogo de direção onde você tenta chegar em primeiro lugar deixando seus oponentes para trás usando fogo, foguetes e outras armas. Acelere e faça-os comer poeira ou use as armas atualizáveis ​​do seu carro para fazê-los comer poeira! Nesta experiência de corrida repleta de ação, você deve completar mais de 25 missões únicas pela cidade e destruir tudo em seu caminho, evitando ser pego. Certifique-se de pegar todos os power-ups que você vê para encontrar impulsos legais, como explosões. E não se esqueça de desbloquear novos veículos e atualizações com o dinheiro que ganhou na casa segura! Você tem o que é preciso para ser o melhor piloto da cidade?Burnin' Rubber Crash n' Burn foi desenvolvido pela XFormGames em janeiro de 2022. Eles são a equipe por trás dos incríveis jogos de corrida e plataforma: Hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede , Gladiador True Story, ponto de encontro 4, ponto de encontro 3, Go Kart Go! Ultra! e Burnin' Rubber 5 XSVocê pode jogar Burnin' Rubber Crash n' Burn gratuitamente no Poki.Burnin' Rubber Crash n' Burn só pode ser reproduzido em seu computador desktop por enquanto.

