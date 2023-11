Operation Desert Road é um jogo de ação onde você dirige veículos blindados e destrói tudo que vê. Para terminar um nível, tudo o que você precisa fazer é chegar ao destino, mas você ganha mais pontos se destruir seus oponentes e obstáculos no caminho. Gaste o dinheiro que você ganhou em veículos novos e aprimorados, para que você possa explorar os novos mapas com estilo com mais de 32 veículos diferentes com características próprias!A Operação Desert Road foi criada pela XFormGames. Jogue seus outros jogos no Poki: Burnin' Rubber Crash n' Burn, Hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! e Burnin' Rubber 5 XSVocê pode jogar Operation Desert Road gratuitamente no Poki.Operation Desert Road só pode ser reproduzido em seu computador por enquanto.

Site: poki.com

