Rally Point é um jogo de corrida de carros 3D onde você deve correr para terminar em primeiro lugar em várias pistas de corrida ao redor do mundo. Neste jogo você pode testar o quão bem você dirige em pistas extremas. Cidades, desertos, ruas, você escolhe! Vá a todo vapor e alcance pontuações mais rápidas dentro de um limite de tempo. Use suas habilidades de direção, desvie pelas curvas da estrada e acelere tudo usando seu nitro boost. Mas não aqueça demais o motor, pois isso causará um curto-circuito no seu carro! Alcançar recordes de tempo lhe dará acesso a novos veículos, novas pistas e opções de personalização. Então vá em frente e dirija seu carro favorito até a linha de chegada!Direção - WASD ou teclas de setaReset - RPause - Esc ou PNitro - Espaço ou ZDrift - Shift esquerdo ou XRally Point é criado por XFormGames. Eles têm outros jogos de habilidade no Poki: Burnin' Rubber Crash n' Burn, Hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! e Burnin' Rubber 5 XSVocê pode jogar Rally Point gratuitamente no Poki.Rally Point só pode ser reproduzido em seu computador desktop.

Site: poki.com

