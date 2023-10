Boost Buddies é um divertido jogo de arcade criado por Raiyumi. Teste suas habilidades de reação e colete a coroa para passar para o próximo nível. Mas cuidado! Aumentar fica mais difícil quanto mais você avança! Fique longe de lazers, martelos, inimigos e muito mais para chegar ao topo. Jogue Boost Buddies no Poki e desbloqueie mais personagens como Whaley, Cat Bird, Ms. Unicorn e muito mais! Boost Buddies está disponível para jogar gratuitamente no desktop e na web móvel. Controles: Barra de espaço/toque - Pular Sobre o criador: Boost Buddies é criado por Raiyumi, com sede nos Estados Unidos. Eles também são os desenvolvedores do Cat Bird.

Site: poki.com

