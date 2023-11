SocCar é um emocionante jogo multijogador de futebol e corrida de carros IO onde você jogará contra outros jogadores para ver qual time é o melhor! Você já se perguntou como seria o futebol se fosse jogado por carros? Bem, SocCar responde a essa pergunta, proporcionando diversão de corrida e futebol ao mesmo tempo, com a tática defensiva adicional de atirar em seus inimigos! Entre em uma sala ou comece sua própria partida com amigos para vivenciar a ação SocCar no Poki. Controles: WASD-Dirigir Rato - Mira Botão esquerdo do mouse - Atirar Botão direito do mouse - Rolar Barra de espaço - Pular Mudança - Turbo Sobre o criador: SocCar é criado pela Martian Games. Eles também são os criadores de Kart Wars e Westoon.

