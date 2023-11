Shoot'n'Shout Turbo é um jogo de ação e plataforma onde você testa sua mira atirando em monstros. Estranhas criaturas alienígenas invadiram a Terra e você é o único herói que pode detê-las! Pegue sua arma e bazuca para eliminar todos os inimigos e salvar o mundo neste jogo de tiro baseado em física. Mire com cuidado e atire em todas as feras, mas tome cuidado para não errar ou desperdiçar suas balas - caso contrário, estaremos todos condenados!Mantenha pressionado o mouse ou pressione e segure para começar a mirar. Solte para atirar.Shoot'n'Shout Turbo é criado pelo FM Studio. Eles têm outros grandes jogos de terror no Poki, como Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer e Forgotten Hill: Surgery. Não se esqueça de jogar Pixel Volley também!Você pode jogar Shoot'n'Shout Turbo gratuitamente no Poki.Shoot'n'Shout Turbo pode ser jogado em seu computador, telefone e tablets.

