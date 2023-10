Grand Mini Slam é um jogo esportivo único onde você deve pegar e lançar todas as bolas para o lado do adversário. Neste desafio em ritmo acelerado, você deve ser rápido para pegar rapidamente uma bola e jogá-la. Se o seu lado estiver totalmente vazio e o lado do adversário estiver cheio de bolas, você ganha a rodada. Certifique-se de acertar os power-ups que aparecem ocasionalmente para virar o jogo a seu favor. Não se esqueça de verificar o vestiário para atualizar seu personagem e desbloquear novas skins!Movimento - Setas A/D ou Esquerda/DireitaCorrida - Pressione duas vezes A/D ou setas Esquerda/DireitaPegue e jogue a bola - Barra de espaço, S ou Baixo arrowGrand Mini Slam é criado pelo FM Studio. Eles têm muitos jogos lendários no Poki, como Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer e Forgotten Hill: Surgery. Não se esqueça de jogar Pixel Volley, Smash Car Idle e Smash Car Idle 2 também!

