Smash Car Idle é um jogo inativo criado pela FM Studio. Você e seus amigos recebem dinheiro para destruir carros neste jogo. Pule no carro na tela e destrua o mais forte e rápido que puder. Continue melhorando sua potência e velocidade com o dinheiro que ganhou e em breve você desbloqueará novos carros, amigos e até novos mundos! Experimente Smash Car Idle, onde nem um único segundo é monótono. Continue clicando (ou tocando) para destruir o carro e ganhar dinheiro. Smash Car Idle foi criado pelo FM Studio. Jogue seus outros jogos no Poki: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Surgery, Little Cabin in the Woods e Desilusão de Forgotten Hill: A Biblioteca.

Site: poki.com

