The Left Behind - A Forgotten Hill Tale é um jogo de terror com elementos de apontar e clicar, quebra-cabeças inteligentemente projetados e uma história única. Você pode ajudar uma alma antiga a ganhar liberdade? Na mais nova entrada no universo Forgotten Hill, uma nova ala do misterioso museu está aberta para você explorar junto com uma nova história arrepiante! Examine o ambiente ao seu redor em todos os cômodos. Leia memorandos antigos, preste atenção aos detalhes e colete peças de quebra-cabeças que poderiam ser usadas para resolver uma engenhoca em uma das diversas salas do museu. Se você estiver perdido, basta usar o ícone do ponto de interrogação na sala correta para pedir uma dica. Então vá em frente e comece a descobrir os segredos obscuros de alguns personagens interessantes. Este jogo pode mantê-lo na ponta da cadeira, mas seu coração ficará leve como uma pena depois de terminá-lo. Clique nos itens de interesse para pegá-los e armazená-los em seu inventário. A partir daí você pode clicar neles e usá-los em outros itens ou portas do jogo. The Left Behind - A Forgotten Hill Tale foi criado pelo FM Studio. Eles têm muitos jogos lendários no Poki, como Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer e Forgotten Hill: Surgery. Não se esqueça de jogar Pixel Volley, Smash Car Idle e Smash Car Idle 2 também!Você pode jogar The Left Behind - A Forgotten Hill Tale gratuitamente no Poki.The Left Behind - A Forgotten Hill Tale só pode ser jogado no seu computador por enquanto.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com The Left Behind. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.