Laborer 2 é um jogo de tiro stickman baseado em habilidade criado pela ANV Games. Você é um trabalhador cansado que está cansado de carregar caixas, então agora basta destruí-las usando uma variedade de armas. Use o mouse para mirar e atirar nas caixas que caem e ganhar dinheiro com isso. Gaste o dinheiro que você ganhou em novas skins de armas, roupas e power-ups incríveis. Acabe com o tédio com o Laborer 2! Atire - LMB (botão esquerdo do mouse) Mover - WASD ou teclas de seta O Laborer 2 foi criado pela ANV Games. Este é o primeiro jogo deles aqui no Poki!

