Gun Master 2 é um incrível simulador de campo de tiro cheio de ação do Craneballs Studio. Você já quis saber quais são as partes de uma arma? E quais peças você pode atualizar para melhorar suas armas de diferentes maneiras? Descubra, personalize e atualize suas armas favoritas! Em seguida, pratique seu tiro no campo de tiro com vários alvos móveis. Ganhe mais dinheiro para aumentar sua coleção de armas e esteja pronto para qualquer coisa que surgir em seu caminho. De pistolas a rifles de assalto, metralhadoras e muito mais, você pode personalizar e equipar completamente sua coleção de armas em Gun Master 2. Construa o arsenal definitivo para provar que você é o Gun Master.Controles:Mouse - Mire e clique para atirarSobre o criador :Gun Master 2 foi criado pelo Craneballs Studio, com sede na República Tcheca. Eles também são os criadores de Bomb Hunters, Overkill 3, Fling Fighters e muito mais!

Site: poki.com

