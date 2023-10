BuildNow GG é um jogo online de construir e atirar com vários modos de jogo, armas e mapas. Desenvolva e aprimore suas habilidades no modo de treinamento offline. BuildNow GG faz parte de um gênero emergente de jogo online que combina construção tática com jogo de tiro em terceira pessoa. Construa, atire e festeje No jogo, você constrói rampas, telhados e paredes o mais rápido possível enquanto enfrenta outro oponente. Para novos jogadores, o treinamento de mira é uma excelente forma de aprender os controles básicos. O jogo é online, mas você também pode iniciar uma partida privada com seus amigos no modo party. Você pode hospedar de 6 a 12 jogadores em um jogo privado. Domine suas armas As armas cobrem o carregamento padrão que você esperaria de um título de tiro, e você pode alternar entre elas enquanto luta. O carregamento inclui uma pistola, rifle de assalto, rifle de precisão, espingarda e uma picareta. Personalize seu perfil BuildNow GG apresenta amplas opções de personalização. Você pode personalizar a qualidade visual, limite de FPS, HDR e muito mais nas configurações gráficas. As opções também incluem personalização completa do HUD para que você possa criar o perfil ideal para fotografar e construir.

Site: battlelab-games.github.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com BuildNow GG. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.