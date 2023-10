The Sniper Code é um jogo de tiro e quebra-cabeça criado pela Softlitude onde sua tarefa é eliminar inimigos à distância usando seu rifle de precisão. Complete mais de 30 níveis desafiadores com vários objetivos e aproveite a jogabilidade intuitivamente suave. Sua precisão é muito importante neste jogo, assim como sua habilidade furtiva. Não se esqueça de gastar o dinheiro que ganhou na loja para melhorar suas habilidades. Você tem o que é preciso para terminar este jogo emocionante? Mirar - Mover o cursor Atirar - Botão Esquerdo do Mouse O Código Sniper foi criado pela Softlitude. Este é o primeiro jogo deles aqui no Poki!

