Rebels Clash é um jogo de tiro online que apresenta um modo ‘Death Match’ e um modo ‘Battle Royale’. No Death Match cheio de ação, você joga contra outros jogadores online - o objetivo é matar o máximo que puder e morrer o mínimo possível. Após a morte, você reaparecerá para melhorar sua pontuação. No modo Battle Royale, você só tem uma chance de se tornar o vencedor: matando todos os outros que ainda estão vivos no jogo. Se você morrer, você se foi para sempre! Colete diversos itens como armas, saúde e granadas para aumentar seu arsenal e derrotar os outros jogadores. Você está pronto para testar suas habilidades de tiro? Rebels Clash foi desenvolvido pela NadGames. Jogue seus outros jogos no Poki: Bomber Royale, Combat Online, PixWars 2 e Combat Reloaded 2. Você pode jogar Rebels Clash gratuitamente no Poki.Rebels Clash pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

