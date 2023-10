Fury Wars é um jogo de ação e tiro multijogador criado pela Full HP Ltd. Monte uma equipe de personagens coloridos com um arsenal de armas imensamente interessante, lute contra o adversário em locais deslumbrantes, ganhe dinheiro para aprimorar seu equipamento e continue vencendo! Os modos de jogo populares como “Escort”, “Golden Rush” e “Deathmatch” oferecem ação competitiva em ritmo acelerado contra jogadores reais. Fury Wars é diferente de qualquer outro jogo de batalha multijogador. Vá em frente e confira!Movimento - WASD ou teclas de setaAtaque - botão esquerdo do mouseAtaque especial - Barra de espaçoFury Wars foi criado pela Full HP Ltd. Você pode jogar seus outros jogos de ação/tiro online em Poki: Mad GunZ, Battle Forces, Blocky Cars e Correr e Atirar.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Fury Wars. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.