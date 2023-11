Raft Wars é um divertido jogo de tiro baseado em níveis criado por Martijn Kunst, onde você e seu irmão Simon precisarão defender seu tesouro de inimigos de todos os tipos! Inicialmente armado com sua jangada e apenas algumas bolas de tênis, você precisará se concentrar em sua mira e poder para derrotar vikings, piratas, gangues e muito mais! Acerte seu oponente para derrubá-lo da jangada ou desgastar sua saúde até que ele caia! Ganhe moedas fazendo tiros estratégicos para desbloquear granadas, foguetes e atualizações de jangadas.Originalmente construído em Flash, agora você pode desfrutar de Raft Wars em HTML5 em seu desktop ou dispositivo móvel.Mouse - Clique e desenhe para atirarSim, o Raft Wars Multiplayer of Raft Wars é criado com modo multijogador onde você joga contra jogadores online. Raft Wars é criado por Martijn Kunst e TinyDobbins, com sede na Holanda. Eles também são os criadores de Raft Wars 2 e Raft Wars Multiplayer.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Raft Wars. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.