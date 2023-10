Mad GunZ é um jogo de tiro em primeira pessoa pixelado e cheio de ação do criador Mad Pixel. Prepare-se para o confronto Battle Royale do século em Mad GunZ online no Poki. Pegue sua arma e prepare-se para entrar no mais louco dos jogos de pixel e jogos de tiro online. Com controles fáceis e intuitivos, você se tornará um profissional rapidamente, afastando os inimigos com qualquer arma que encontrar. Desbloqueie mais armaduras e equipamentos para permanecer vivo por mais tempo e ser o último sobrevivente em Mad GunZ.Mad GunZ foi criado pela Full HP Ltd. Você pode jogar seus outros jogos de ação/tiro online em Poki: Battle Forces, Fury Wars, Blocky Carros e corrida e arma.

