Blocky Cars é um jogo de tiro em veículos 3D online criado pela Full HP ltd. Em Blocky Cars, você pode fazer tudo o que imaginou fazer em um carro digital: dirigir, correr, atirar e colidir com outros jogadores em arenas coloridas. Você ainda ganhará dinheiro no jogo fazendo isso. Com seus ganhos, você pode comprar vários tipos de baús para desbloquear carros futuristas, tanques incríveis, armas poderosas, robôs ambulantes, skins lindas e muito mais! Existem também diferentes modos de jogo, como deathmatch multijogador, capture a bandeira, batalha em equipe, modo de corrida e até mesmo um modo FPS onde você pode desfrutar de uma experiência de tiro sem carro. Não acredite apenas na nossa palavra, embarque e experimente você mesmo. Blocky Cars encapsula carros, criatividade e caos em um pacote divertido. Mover - WASD ou teclas de seta Atirar - botão esquerdo do mouse Blocky Cars foi criado pela Full HP ltd. Eles têm outros jogos viciantes e divertidos em Poki: Fury Wars, Mad GunZ e Run and Gun.

Site: poki.com

