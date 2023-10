Crazy Cars é um jogo de carros 3D que se passa em um local vibrante, cheio de pistas interessantes, obstáculos divertidos e desafios gratificantes. Escolha um carro rápido e acelere em rampas emocionantes, escale o Monte Egg, acelere nas pistas de corrida, faça acrobacias em corridas de arrancada e explore muitas outras áreas e atividades divertidas para você participar. jogue seu carro pelo mapa! Certifique-se de coletar todas as estrelas, chaves inglesas e outros itens colecionáveis ​​​​que encontrar para gastá-los em veículos novinhos em folha. Existem mais de 17 carros exclusivos que você pode dirigir! O jogo ainda permite que você jogue contra seu amigo com funcionalidade de tela dividida. Você está pronto para saciar sua necessidade de velocidade com Crazy Cars?Dirija ao redor do mapa para encontrar atividades interessantes para participar.Dirigir - WASD (Jogador 1) ou teclas de seta (Jogador 2)Freio - Barra de espaçoPausa - ESCRedefinir - RCrazy Cars foi criado por No Pressure Studios. Jogue seus outros jogos lendários no Poki: Stickman Climb!, Stickman Climb 2, Bossy Toss e Shape RushVocê pode jogar Crazy Cars usando seu desktop e dispositivos móveis no Poki. Jogue em casa ou em qualquer lugar!Você pode jogar Crazy Cars sem instalar ou baixar gratuitamente no Poki.

Site: poki.com

