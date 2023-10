Rooftop Snipers 2 é um jogo de tiro online criado pela New Eich Games lançado em 2019. O objetivo é mostrar suas habilidades de atirador para permanecer no telhado. Rooftop Snipers 2 pode ser jogado com dois jogadores. Você também pode personalizar sua arena de jogo para o confronto final. Desbloqueie mais personagens para travar suas batalhas épicas e veja se consegue atirar primeiro em seu oponente do telhado. W - Salto E-atirar Eu pulo Ó - atirar Rooftop Snipers 2 foi criado pela New Eich Games, os criadores dos Rooftop Snipers originais, Getaway Shootout, Tube Jumpers e Ping Pong Chaos. Eles estão baseados nos EUA.

