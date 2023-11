House of Hazards é um divertido jogo de habilidade criado pela NewEichGames. Em House of Hazards, você corre para completar diversas tarefas dentro de um apartamento onde seus oponentes observam seus passos em tempo real e montam armadilhas para derrotá-lo. Evite obstáculos como lâmpadas caindo e armários giratórios para completar todos os seus objetivos e vencer a rodada. Da mesma forma, evite que seus oponentes completem suas tarefas ativando suas próprias armadilhas no momento certo. Preste atenção na roda da fortuna no final de cada rodada para aprender as regras da próxima rodada. Você está pronto para se divertir perigosamente? House of Hazards é tão viciante que deveria vir com um aviso!Jogador 1Jogador 2House of Hazards foi criado pela NewEichGames, uma empresa de desenvolvimento de jogos com sede nos Estados Unidos. Você também pode jogar seus jogos Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers e Ping Pong Chaos no Poki.

Site: poki.com

