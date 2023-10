Bomb Hunters é um jogo de habilidade onde você deve desarmar todas as bombas a tempo de continuar para a próxima área. Salte sobre a água e corra pelas estradas movimentadas para chegar à bomba. Tenha cuidado com os inimigos, por exemplo atiradores, que tentarão derrubá-lo no caminho em direção às bombas. Você pode distraí-los com granadas. Encontre algumas moedas ao longo do caminho ou alguns bônus de tempo extra. Desative as bombas e atravesse o quartel-general para ganhar algumas habilidades ou itens extras, como mais tempo, granadas de flash e granadas EMP. As moedas que você coleta podem ser gastas na loja para comprar novos trajes anti-bomba incríveis! Você também pode ganhar mais completando missões. Você consegue desarmar todas as bombas em Bomb Hunters? Desarme todas as bombas a tempo caminhando até seu local. Depois de desarmar todas as bombas na área, vá em direção ao quartel-general para entrar na próxima área. Colete bônus de tempo ou difunda bombas opcionais para obter alguns extras interessantes.Bomb Hunters foi criado por Craneballs, este é seu segundo jogo no Poki depois de Gun Master 2.

Site: poki.com

