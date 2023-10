Fun Water Sorting é um jogo de quebra-cabeça no qual seu objetivo é classificar os líquidos por cor, misturando-os adequadamente. Comece movendo os fluidos para os tubos certos até que haja apenas uma cor por tubo. Pense logicamente e encontre sua própria maneira de separar a água colorida. Se você ficar preso ou cometer erros, poderá sempre obter uma dica ou desfazer seu último movimento! Compartilhe Fun Water Sorting com seus amigos e saiba quem consegue terminar o jogo mais rápido!Clique em uma bolha para selecioná-la e, em seguida, clique em um tubo para soltar a bola selecionada.Selecionar / mover bolha - Toque ou clique com o botão esquerdo do mouseFun Water Sorting foi criado por VNStart Studio. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Fun Water Sorting gratuitamente no Poki.Fun Water Sorting pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

