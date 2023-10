Logic Master 1 é um jogo de reflexão onde você enfrentará vários quebra-cabeças e enigmas complicados que testarão seu cérebro e forçarão você a pensar fora da caixa. Por trás dos belos gráficos desenhados à mão e da música divertida aguardam muitas perguntas complicadas! Esse não é o tipo de pergunta que você vê todos os dias, então pense bem antes de respondê-las! Mesmo que você sinta que sabe a resposta, leia a pergunta novamente, pois o jogo pode exigir que você pense de outra perspectiva. Todos eles foram projetados para trabalhar sua memória, atenção e capacidade de pensar de maneiras não convencionais! Pode até ajudá-lo a melhorar sua memória, seu processamento visual e o formato do trem e a coordenação de cores! O jogo também avaliará a rapidez e eficiência com que você responde a essas perguntas para que possa determinar como o jogo avalia sua pontuação de atenção. Não se esqueça de que você sempre pode obter uma dica se estiver preso em um nível! Você não precisa ter um QI alto ou ser um gênio como Einstein para se destacar neste jogo, mas nós o encorajamos a jogar mesmo se você for um gênio!Clique ou toque na resposta na tela para selecioná-la.Logic Master 1 foi criado pelo Unico Studio. Eles são as pessoas por trás dos lendários jogos de quebra-cabeça como Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Brain Test 3: Tricky Quests, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word e Word MonstersYou Você pode jogar Logic Master 1 gratuitamente no Poki.Logic Master 1 pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

