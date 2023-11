Pop It Master é um relaxante jogo de quebra-cabeça online. O jogo é baseado nos famosos brinquedos Pop It Fidget. Neste jogo, seu objetivo é pressionar os popits para estourá-los e desbloquear um brinquedo colorido. Preste atenção para estourar todas as bolhas e não deixar nada para trás! Se você reunir toda a coleção de 80 brinquedos de agitação, poderá desbloquear o Modo Secreto. Você está pronto para uma experiência satisfatória de popping digital? Vá em frente e aproveite os sons e sentimentos calmantes e realistas que o Pop It Master tem a oferecer!Pop - Toque ou clique com o botão esquerdo do mousePop It Master foi criado pela Rad Brothers. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

