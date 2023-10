One More Dash, a sequência de One More Line, é um jogo de habilidade da SMG Studios onde você precisa correr de ringue em ringue para ver até onde consegue chegar. Você acha que tem o que é preciso para conquistar One More Dash, o jogo aparentemente simples de corrida e tempo? Com mais de 200 missões arrojadas para completar, a segunda parcela da série de jogos One More não decepciona. Seu objetivo é simples: correr rapidamente de círculo em círculo para continuar sua rodada. Preste muita atenção ao seu tempo! Bata nas partes sólidas e seu traço está pronto! Controles: Espaço - Traço Sobre o criador: One More Dash é a terceira parcela da série One More da SMG Studios, com sede em Melbourne, Austrália. A série também consiste em One More Line e One More Bounce. Eles também são os criadores de Super One More Jump, Thumb Drift e muito mais.

Site: poki.com

