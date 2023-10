Burnout Drift: Seaport Max

A loucura à deriva retorna com o terceiro episódio da série Burnout Drift. Desta vez, somos transportados para um vasto porto marítimo com contêineres, navios, guindastes e outros obstáculos para desviar, pular e vagar! Personalize seu carro para combinar com seu estilo e depois comece a andar à deriva. Faça o máximo de desvios legais que puder para ganhar pontos e dinheiro para mais atualizações. Controles: WASD ou teclas de seta - Drive Barra de espaço - Freio de mão C - Alterar visualização da câmera

Site: poki.com

