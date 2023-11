Slime Road é um jogo de habilidade cheio de tinta e baseado em níveis, onde você pula através de aros coloridos para ganhar joias. Foi criado por tastepill, que também fez Sling Drift, Pick Me Up, Spill It e muito mais. No final da estrada, salte para o alvo para ganhar pontos extras. Desça com calma pela Slime Road nesta aventura de saltos de ação rápida! Este colorido jogo de habilidade certamente o manterá entretido por horas. Em Slime Road no Poki, cada nível traz um novo desafio cheio de lodo para você vencer!Teclas de seta - MoveSlime Road foi criado por tastepill, com sede nos EUA. Eles também são os criadores de Sling Drift, Pick Me Up, Spill It e muito mais.

Site: poki.com

