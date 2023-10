Apenas um? é um jogo de habilidade legal onde você deve mirar e atirar a bola em um copo para avançar para o próximo nível. Quanto mais paredes você usar para quicar a bola, maior será sua pontuação de combo! Em apenas um? no Poki os níveis ficam cada vez mais difíceis com mais obstáculos, então tome cuidado porque você só tem uma vida para brincar! O jogo foi desenvolvido como um jogo HTML5, o que significa que você pode jogar Just One? tanto no seu desktop quanto no navegador móvel!Controles:Atire - Arraste e clique com o mouseSobre o criador:QKY games é o criador deste jogo viciante. Eles também são os criadores do Stickjet Challenge no Poki.

Site: poki.com

