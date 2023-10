Bouncy Woods é um jogo de quebra-cabeça no qual você deve destruir todos os tijolos e recrutar o máximo de patos possível no progresso. Há um total de 3 mundos únicos e 40 níveis! Pratique sua mira porque os níveis ficam cada vez mais difíceis! Até onde você pode avançar nesta aventura responsiva e saltitante? Mirar e atirar - clicar e arrastar o botão esquerdo do mouse Bouncy Woods foi criado pelo desenvolvedor de jogos russo RoboWhale. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

