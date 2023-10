Bouncy Catapult é um jogo de física criado pela Anvil Games. Coloque suas habilidades à prova em Bouncy Catapult! Use o balanço para pular o mais alto que puder e acerte todos os blocos para avançar entre dezenas de níveis emocionantes. Clique com o botão esquerdo do mouse ao longo do balanço roxo inferior da tela para ligar e pular. Este é o primeiro jogo deles no Poki.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Bouncy Catapult. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.