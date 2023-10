Little Master Cricket é um jogo de esportes onde você exercita suas habilidades de rebatidas. Apresentando um mecanismo de física ragdoll e um esquema de controle exclusivo para colocar você no controle direto do taco, Little Master Cricket oferece a opção de jogar defensivamente e evitar sair, ou avançar para um século rápido. Balance o taco para acertar a bola em direção às zonas de pontuação listradas, mas evite mandá-la para as zonas amarelas e pretas, onde você será pego! Você precisará de boa concentração e habilidade para ser declarado campeão mundial e ganhar o título de Pequeno Mestre! Compartilhe o jogo com seus amigos para multiplicar a diversão! Balance o taco para acertar a bola em direção às zonas listradas de pontuação, mas evite mandá-la para as zonas amarelas e pretas, onde você será pego. Defenda seus tocos! Little Master Cricket foi criado por Bennett Foddy. Jogue seus outros jogos lendários no Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, QWOP e Pole Riders

Site: poki.com

