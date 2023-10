Spooky Squashers é um jogo de esportes onde você é um squash jogando squash e deve escapar do castelo assustador cheio de fantasmas. Balance sua raquete para lançar uma bola em direção aos seus adversários. Você derrotará um lacaio quando sua bola acertá-lo vezes suficientes para derrubá-lo. Mas se a sua bola quicar na parede três vezes seguidas sem tocar no inimigo, você perderá a bola. Portanto, preste atenção na sua mira ou, se não conseguir, tente pegar as bolas e acertá-las novamente antes que desapareçam. Enriqueça seu jogo com power-ups como a Bola de Boliche e o Míssil, desbloqueie equipamentos incríveis como a Pá ou a Frigideira e termine o jogo em todas as dificuldades que ele oferece. Quando você for um mestre do squash, poderá derrotar o Evil Chef Ghost ou chegar ao top ten nas tabelas de classificação!Spooky Squashers foi criado por Raviv Elon. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Spooky Squashers gratuitamente no Poki.Spooky Squashers só pode ser jogado no seu computador por enquanto.

