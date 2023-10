QWOP é um jogo de habilidade onde você deve controlar o movimento das pernas do atleta para fazer o personagem avançar enquanto tenta evitar cair. Você deve fazer tudo isso apenas usando as teclas Q, W, O e P! Cada uma das teclas Q e W movimenta uma das coxas do corredor, enquanto as teclas O e P trabalham as panturrilhas do corredor. A tecla Q impulsiona a coxa direita do corredor para frente e a esquerda para trás, e a tecla W também afeta as coxas e faz o oposto. As teclas O e P funcionam da mesma forma que as teclas Q e W, mas com as panturrilhas do corredor. A quantidade real de movimento de uma articulação é afetada pela resistência devida às forças da gravidade e da inércia colocadas sobre ela. A única pessoa com quem você precisa competir é você mesmo no QWOP. Você tem perseverança para se sentir um vencedor? Vá em frente e jogue e compartilhe sua pontuação com seus amigos enquanto você faz isso. Não deixe de conferir a sequência GIRP do QWOP no Poki!Controle o movimento das pernas do atleta para fazer o personagem avançar enquanto tenta evitar cair apenas usando as teclas Q, W, O e P.QWOP foi criado por Bennett Foddy. Jogue seus outros jogos lendários no Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, Little Master Cricket e Pole Riders

