Zombie Derby: Pixel Survival é um jogo de ação que combina direção com zumbis e destruição. Faça uma matança de zumbis em seu carro e limpe seu caminho de detritos e inimigos. Você deve prestar atenção ao seu nível de combustível ou seu carro irá falhar no nível médio. Mas se você jogar certo e usar seus pontos, ficará surpreso com os desbloqueáveis ​​​​e atualizações de bônus que pode obter em Zombie Derby: Pixel Survival. Você consegue terminar todas as etapas com 3 estrelas?Acelerar - Seta para cima Atire arma - Barra de espaço Use Nitro - Shift para a esquerda Inclinação para frente / para trás - Seta para a esquerda / para a direitaZombie Derby: Pixel Survival é criado pela Brinemedia. Confira seus outros jogos Zombie Derby e Zombie Derby 2 no Poki!

Site: poki.com

