Impossible 13 é um jogo casual em que o jogador deve combinar círculos com o mesmo número até chegar ao número 13. Combine 3 ou mais círculos com a mesma cor e número para criar um novo! Use suas habilidades de raciocínio para acumular números rapidamente e tente alcançar o Impossível 13! Mesclar círculos - Arraste o botão esquerdo do mouse O Impossible 13 foi criado por RoboWhale. Eles são os criadores por trás de Bouncy Woods. Experimente Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Impossible 13. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.