CircloO 2 é a sequência oficial de CircloO, um jogo divertido e habilidoso onde você controla uma bola dentro de um círculo maior. Assim como seu antecessor, você tenta chegar ao pequeno círculo para passar para a próxima seção do nível. Use sua velocidade para ultrapassar obstáculos e chegar ao seu destino. O jogo apresenta 24 novos níveis! Todos os níveis lançam novos obstáculos no seu caminho. Controle a bola com habilidade e use seu impulso! Tente vencer o seu próprio tempo completando os níveis várias vezes. O jogo também apresenta uma nova trilha sonora de Stijn Cappetijn. Você consegue vencer o CircloO 2 e definir o melhor tempo em todos os níveis?Controles:Movimento - W/A/S/D ou teclas de setaSobre o criador:Florian van Strien criou a série CircloO. Ele é um desenvolvedor holandês habilidoso com jogos como o CircloO original e The Final Earth 2, ambos jogáveis ​​no Poki.

Site: poki.com

