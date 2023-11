CircloO é um jogo de quebra-cabeça onde você controla uma bola dentro de um grande círculo. Você tem que rolar a bola ao redor do círculo para completar o nível. Em circloO, você deve usar o impulso para combater as forças da gravidade. Role para frente e para trás e tente pular os obstáculos redondos em seu caminho. Cada nível consiste em várias partes, e cada nova parte aumentará o tamanho do nível! Os jogos economizam o tempo que você leva para completar um nível. Assim, ao repetir um nível, seu melhor tempo (e melhor tempo por parte) será apresentado no canto superior esquerdo. Desta forma, você pode tentar vencer seus próprios tempos e estabelecer um novo recorde para cada nível. O jogo apresenta 20 níveis, dos quais 6 são considerados difíceis. O jogo também apresenta uma bela trilha sonora que ajuda você a manter a calma e a calma durante os níveis difíceis. Você consegue vencer todos os níveis e se tornar um mestre do CircloO?Movimento - W/A/S/D ou teclas de setaCircloO foi criado pelo desenvolvedor holandês Florian van Strien.

Site: poki.com

