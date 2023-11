12 MiniBattles é um jogo de batalha multiplayer onde você enfrenta seus amigos em partidas locais. Você está pronto para batalhar? Reúna um amigo e veja quem sai vencedor neste divertido jogo multijogador com 12 minijogos individuais para você conquistar. Você terá uma batalha aleatória para ver quem consegue ficar alerta e se tornar o campeão final de todas as 12 MiniBattles! 12 MiniBattles foi criado pelo Shared Dreams Studio. Jogue o outro jogo deles no Poki: MiniBattles

