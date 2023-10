Gem Smash é um jogo de habilidade onde você deve destruir todas as joias o mais rápido possível. Se você quebrar gemas suficientes, você enfrentará um chefe de gemas! Existem vários níveis para completar. Você consegue quebrar todas as joias?Smash - clique do mouseGem Smash foi criado por KasSanity. Ele é conhecido por jogos como Twirl, Cube Wave e muitos outros títulos que podem ser jogados no Poki!

Site: poki.com

