Klung é um jogo arcade onde você deve guiar um personagem em forma de cubo através de níveis cheios de obstáculos usando seus membros pegajosos. Se você amou o Homem-Aranha, então você pode ser a versão mais fofa e ágil dele neste jogo. Salte, balance, vire e passe por todos os níveis cheios de espinhos como uma lenda absoluta. Você sabe como dizem “As paredes têm ouvidos”? Aqui as paredes têm personalidades! Você notará que eles piscam e mostram um pouco de amor enquanto você se apoia neles. Então vá em frente e continue balançando como um chefe! Não se esqueça de compartilhar sua pontuação mais alta com seus amigos para mostrar a eles que você pode passar a deles! Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse ou o dedo para aderir a uma superfície. Solte para deixar ir. Enxágue e repita rapidamente para avançar rapidamente. Se você quiser se mover mais rápido, solte a superfície o mais rápido possível e passe rapidamente para a próxima. Klung é criado por havana24. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Klung gratuitamente no Poki.Klung pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

