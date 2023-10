Dudeball é um jogo onde você deve atravessar habilmente o gelo flutuante e alcançar a bandeira para terminar o nível. Para começar, defina o ângulo e a força do grande Yeti que irá atingir você e comece a voar. Você pode usar seu pára-quedas para desacelerar seu vôo e pousar com segurança no gelo. O jogo introduz lentamente mais obstáculos, como tartarugas, e ferramentas para ajudá-lo a atingir seu objetivo. Cada nível contém três cursos para você concluir. Complete todos os três para ganhar três estrelas! Você precisará de uma certa quantidade de estrelas para progredir nos níveis, então tente terminar todos eles. Ao longo do caminho você pode coletar moedas. Você pode gastá-los no menu para comprar um pára-quedas extra, um traje aerodinâmico e muito mais! Você pode completar todos os níveis do Dudeball? Controles: Definir ângulo de tiro - A / D ou seta para esquerda e direita ou clique com o botão direito do mouse Hit - W ou seta para cima ou clique com o botão esquerdo do mouse Pára-quedas - W ou seta para baixo Sobre o criador: Dudeball foi criado por Martijn Kunst. Ele é conhecido por Raft Wars, Raft Wars 2 e Raft Wars Multiplayer, todos jogáveis ​​aqui no Poki!

Site: poki.com

