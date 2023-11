Bombhopper.io é uma fusão legal entre um jogo de quebra-cabeça e um jogo de habilidade. Você é um personagem em blocos e pode se mover usando o recuo das bombas que está jogando. Tente chegar à porta verde para terminar o nível. Os primeiros níveis são mais ou menos fáceis, mas depois de um tempo você se sente realmente desafiado. O tempo é tudo neste jogo e tente obter 3 estrelas para cada nível que você completar. Use o mouse para mirar suas bombas e voar para frente usando o recuo. dica: Às vezes, um nível requer uma resposta rápida para obter três estrelas. Use 'r' para reiniciar para que você possa clicar imediatamente.Bombhopper.io foi criado por Julien Mourer, também conhecido como Getkey, que curiosamente tem uma assonância com Yeti. Este é um desenvolvedor francês baseado em uma caverna nas montanhas perto de Grenoble.

Site: bombhopper.io

