Rodeo Stampede Mountains é o mundo rochoso e alpino do famoso jogo Rodeo Stampede Sky Zoo Safari criado por Featherweight. Rodeo Stampede Mountains está pronto para você domar algumas feras selvagens. Pegue seu laço e pule em cima de cabras, lhamas, ursos marrons e muito mais nesta área inóspita. Segure firme para não ser jogado fora! Fique atento por tempo suficiente e você poderá fazer novos amigos animais. Traga-os para o seu zoológico e ganhe dinheiro! Jogue Rodeo Stampede Mountains em Poki para explorar as montanhas e descobrir todos os tipos de criaturas. Claro que também temos Rodeo Stampede e Rodeo Stampede Tundra para você!Rodeo Stampede é criado pela Featherweight, com sede em Sydney, Austrália. Eles também são os criadores de Rodeo Stampede e Skiing Yeti Mountain. Rodeo Stampede está entre os jogos mais populares no Poki, junto com jogos como Subway Surfers e multijogador bullet-force.

Site: poki.com

