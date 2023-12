Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Idle Zoo Safari Rescue no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Idle Zoo Safari Rescue é um jogo inativo onde você pode gerenciar seu próprio zoológico repleto de fascinantes animais do Safari! Comece com um elefante, você desbloqueará uma grande variedade de animais, incluindo papagaios, lobos, ursos e outras surpresas incríveis dos misteriosos safaris africanos. Melhore as habilidades dos seus animais e mantenha-os bem alimentados. Quanto mais você investir, mais você ganhará! Você sabe o que é o melhor? Você pode até liberar seus animais para obter mais poderes verdes, permitindo desbloquear ainda mais atualizações! Você está pronto para mergulhar no mundo selvagem dos Safaris?

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Idle Zoo Safari Rescue. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.