Day of Meat é um jogo de defesa de torre ocioso criado por Lampogolovii. Um cometa misterioso acaba de atingir o planeta e monstros sedentos de sangue começaram a aparecer por coincidência. Então arme-se e prepare-se para se proteger das ondas de monstros assustadores que atacam você. Nosso herói cuidará dos tiros enquanto você gerencia as defesas. Descubra e atualize novas armas, instalações, projéteis, regeneração de saúde, poderes únicos surpreendentes e muito mais! Preste atenção ao fato de que as atualizações aplicadas no Laboratório serão permanentes. Dica profissional: você pode usar o botão de alternância no canto superior esquerdo para acelerar o jogo! O mundo precisa de você, então prepare-se para pesquisar e purgar!Clique ou toque em uma atualização na parte inferior da tela para pesquisá-la. Se o botão estiver verde, você tem fundos suficientes para pesquisá-lo. Se estiver vermelho, você precisa economizar um pouco mais. O jogo fará as filmagens para você.Day of Meat foi criado por Lampogolovii. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Day of Meat. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.