Space Major Miner é um jogo de ação que possui elementos de gerenciamento e gerenciamento de recursos. Você está nas profundezas escuras e assustadoras do espaço sideral e precisa reivindicar esta terra. Vista seu traje de astronauta e seu jetpack e embarque em uma aventura onde você explora rochas misteriosas e geradas processualmente para extrair recursos valiosos. Parece fácil? Bem não. Preste atenção ao seu redor, pois há abominações cósmicas que irão atacá-lo implacavelmente. Atire neles com sua arma laser antes que eles possam tocar em você! Gaste seus recursos suados para melhorar seu equipamento, para estar pronto para enfrentar os chefes desafiadores que esperam por você. Você consegue sobreviver por muito tempo e desbloquear todas as atualizações no Space Major Miner?Mova - WASD ou teclas de setaVoe - Salte duas vezes e segureAtirar - Clique esquerdo do mouseMina - Clique direito do mouseO Space Major Miner foi criado pela Ardiam Games. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Space Major Miner gratuitamente no Poki.Space Major Miner pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

